Kırşehir'de elektrik direği yüklü kamyon devrildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de elektrik direği yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'den Kırıkkale istikametine doğru giden Onur Kahraman yönetimindeki 40 BA 353 plakalı demir elektrik direkleri yüklü kamyon, İsahocalı köyü mevkinde orta refüje devrildi.

Sürücü Kahraman'a ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa süre trafiğe kapanan karayolu Akpınar Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Kazada elektrik direkleri ve kamyonet hasar gördü.