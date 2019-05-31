Kırşehir'de ekmek üreticilerine hijyen eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, kentteki ekmek ve ekmek çeşitleri üreticilerine hijyen eğitimi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kentlerde ekmek üreticilerinin hijyen uygulamalarına yönelik çalışma yapıldı.

Gıda kontrol ekipleri tarafından müdürlüğün konferans salonunda verilen eğitimlere 102 üretici firma temsilcisi katıldı.

Eğitim faaliyetiyle ilgili bilgi veren Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapan işletmecilere ve üretim aşamasında görevli personellere verilen eğitimlerle, katılımcıların dikkat etmeleri gereken hususların anlatıldığını ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Üreticilere, temel hijyen, temizlik ve enfeksiyon, iş yeri ilaçlanması, üretim kuralları, iş yerinin çevresi, üretim alanı, zeminler, duvar yüzeyleri, tavan çatı, kapı pencere, ham madde depoları, yıkama alanları, üretim aşamasında kullanılan teknik donanımlar alet ekipmanlar temizliği bilgileri verildi. Aydınlatmaların yeterliliği ve kullanılan suyun sürekli ve içme suyu kalitesinde bulundurulması, personel hijyenleri konularının üzerinde duruldu. İşletmede çalışan personellerin kullanım alanı olan soyunma odaları, tuvaletler ve el yıkama lavabolarının bulundurulması gerektiği ve bu alanların üretim alanına doğrudan açılmaması konusunda katılımcılar uyarılmıştır."

Eğitimlerin ardından, ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapan işletmeci ve personellere yönelik yapılan sınavda başarılı olanlar "Hijyen Eğitimi Belgesi" almaya hak kazandı.