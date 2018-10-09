Kırşehir'de ekmek fiyatları değişmedi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, komisyon kararı gereğince ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Emek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği uyarınca Kırşehir Ticaret ve Sanayi Adası, Kırşehir Belediyesi, İl Ticaret Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden üyelerin oluşturduğu komisyonun ekmek fiyatları ile ilgili toplantı yaptığını söyledi.

Komisyonun, 200 gram ekmeğin satış fiyatını 1 lira, 400 gram ekmeğin fiyatının da 2 lira olarak belirlediğini ifade eden Ekicioğlu, belirlenen gramajlarda da bir değişiklik yapılmamasının karara bağlandığını vurguladı.

Kararın Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gönderilerek görüş alındığını dile getiren Ekicioğlu, daha sonra da oda meclisince onaylandığını aktardı.