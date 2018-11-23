Kırşehir'de eğitime hayırsever desteği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, hayırsever kadın, arsa hissesinin, eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılması için bağışta bulundu.

Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen törende, Vali İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ve 85 yaşındaki Kiraz Kaplan arasında protokol imzalandı.

Vali Akın, arsasını eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere bağışlayan hayırsever Kaplan'ın örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

Bu bağışın, Türk milletinin eğitim ve öğretime verdiği önemin bir ifadesi olduğunu vurgulayan Akın, "Hayırsever Kiraz Kaplan, Kayabaşı Mahallesi'nde kendine ait olan taşınmazlardaki hisselerini eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaremize bağışlamıştır. Eğitimde marka kent olan ilimizde eğitim hayatına sunduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Törende, Kaplan’ın yakını Merkez Valisi Ahmet Altıparmak ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz da yer aldı.

Bağışlanan arsa üzerine yapılacak okul ya da eğitim kurumuna Kiraz-Derviş Kaplan isminin verileceği kaydedildi.