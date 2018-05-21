Kırşehir'de dolu yağışı tarım arazilerini olumsuz etkiledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki bazı köylerde dolu ve sağanağın tarım arazilerinde lokal olarak yüzde 30 zarar oluşturduğu bildirildi.

Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yaşanan dolu ve sağanağın etkilerinin bugün ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

İl genelindeki tüm köy muhtarlarıyla irtibata geçerek arazilerde hasar tespiti yapmaya çalıştıklarını belirten Şahin, ilk etapta merkeze bağlı Değirmenkaşı ve Ulupınar köyleriyle Çiçekdağı ilçesine bağlı 3 köydeki ekili arazilerde hasar olduğu bilgisinin ulaştığını kaydetti.

Değirmenkaşı ve Ulupınar köylerine ekip göndererek inceleme yaptırdıklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"İki köyümüzdeki ekili arazilerde lokal olarak yüzde 30'un üzerinde dolu zararı var. Buralar ağırlıklı olarak buğday, nohut, pancar ekimi yapılan yerler. Şu anda hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Ekipler görevlendirildi. Ben de bizzat arazide incele yaptım. Tüm ilçeleri arattırdım, muhtarlarımıza mesaj gönderdim. Çiçekdağı ilçesine bağlı 3 köyde de dolu zararı var denildi. Oraya da bir ekip gönderilip, inceleme yapılacak."

Şahin, 6 Mayıs'ta yağan doluda da Mucur'un Karova başta olmak üzere çevresindeki köylerde ekili alanlarda zarar oluştuğunu hatırlatarak, çiftçilerin tarımsal sigortaya dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, dünkü dolu ve sağanak sırasında Akçakent ilçesi girişindeki trafoya yıldırım düşmesi sonucu 14 köye 4 saat süreyle elektrik verilemediği, itfaiye ekiplerinin trafodaki yangını söndürmesinin ardından TEDAŞ görevlilerinin arızayı giderdiği öğrenildi.