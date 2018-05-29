Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine, Mucur'un Tepesidelik köyü başta olmak üzere merkeze bağlı köylerdeki tarım arazilerinde doludan dolayı oluşan hasarın tespiti için ekiplerin çalışma başlattığını söyledi.

Öte yandan dolu ve sağanak yağışın etkisiyle trafolarda oluşan hasar nedeniyle kent merkezindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Sel sebebiyle de cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi, rögarlar taştı.

Caddelerde yolun karşısına geçmeye çalışanlar sandalye, kilit parke taşlarını kullandı. Bazı esnaf, dükkanlarına su girmemesi için sandalye ve kum torbalarıyla barikat kurmaya çalıştı. Sürücüler zor anlar yaşarken, mahsur kalan araçlar çekiciyle taşındı.

Yenice ve Kuşdilli mahallelerinde bazı metruk binaları su bastı. Yenice Mahallesi'nde bir derenin taşması sonucu trafikte aksama meydana geldi.

Belediye ekiplerinin, rögar açma ve su tahliye işlemleri sürüyor.