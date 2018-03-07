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Kırşehir'de dolandırıcılığa pankartlı uyarı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı yerlerine pankartlar asarak dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:08
Kırşehir'de dolandırıcılığa pankartlı uyarı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı yerlerine pankartlar asarak dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, önleyici polislik hizmetleri kapsamında "iletişim yolu ile dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı" suçunun önüne geçilmesi amacıyla kent merkezindeki cadde ve sokaklara pankart asıldığı belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin işlek caddelerinde çalışma yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve mağdur olmamaları için Kırşehir'in yoğun olduğu park ve meydanlarda işlek cadde ve sokaklarda telefon dolandırıcılığı olayları ile ilgili bilgiler verilerek bu konuda hazırlanmış broşürlerden dağıtılmış, yine bu konu ile ilgili olarak hazırlanan uyarıcı pankartlar şehrimizin muhtelif yerlerine asılmıştır. Yapılan bilgilendirme faaliyetinde, telefonla arayıp kendilerini 'savcı, polis, jandarma veya herhangi bir kamu görevlisi' olarak tanıtan ve 'cep telefonu hattınız terör örgütü tarafından kullanılmakta, örgüt banka hesabınızı ele geçirmiş, vergi borcunuz var veya farklı firmaların promosyon amaçlı yaptığı kampanyalardan ödül kazandınız' şeklinde beyanlarda bulunarak para veya ziynet eşyası talebinde bulunanlara inanmamaları, hiçbir kamu görevlisinin para isteme yetkisinin olmadığı, bu gibi durumlarla karşılaşıldığında telefonu kapatıp 155 polis imdat hattını aramaları gerektiği belirtilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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