Kırşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, şehit yakını ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali İbrahim Akın, Valilikte düzenlenen törende, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı, Hakkari Çukurca'da mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gerek'in babası Hasan Gevrek'e, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Tayfun Kavun'un babası Recep Kavun'a, Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırıda şehit olan piyade er Semih Şahin'in babası Hacı Şahin'e, gazi Astsubay Orhan Sarı ve gazi piyade er Abbas Say'a verdi.

Törene, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile şehit ve gazilerin yakınları katıldı.