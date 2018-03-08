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Kırşehir'de deprem strateji planı değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantısında, kentin deprem stratejisi eylem planı, deprem tehlike ve riskleri değerlendirildi.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, meclis konferans salonunda yapılan toplantıda...

08 Mart 2018 Perşembe 17:54
Kırşehir'de deprem strateji planı değerlendirildi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantısında, kentin deprem stratejisi eylem planı, deprem tehlike ve riskleri değerlendirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, meclis konferans salonunda yapılan toplantıda Kırşehir Termal Turizm AŞ'nin sermayesinin arttırılması amacıyla, 830 bin 235 liranın sermaye taahhüt payına aktarılması kararlaştırıldı.

Merkez ve ilçe köy yollarında yapılacak bakım, onarım, asfalt, stabilize yol çalışmaları için izinler, bölgede yapılacak izinsiz kazılara uygulanacak ceza miktarları belirlendi.

Bütçe görüşmelerinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alpaslan, meclis toplantısına katılarak, deprem tehlike ve riskleri ile strateji planıyla ilgili bilgi verdi. Alpaslan, plan çerçevesinde ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Kırşehir'de heyelan, kaya düşmesi, tehlike haritaları hazırlanarak, Türkiye Afet Bilgi Sistemi'ne işlendiğini aktaran Alpaslan, afet yönetim merkezi 24 saat çalışma esasına göre görev yaptığını, afet müdahale planının 26 hizmet grubunda hazırlanarak yürürlüğe girdiğini dile getirdi.

Deprem bilinciyle ilgili farklı etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Afete hazır Türkiye Projesi kapsamında Kırşehir'de vatandaşlarımıza afet bilincine yönelik farkındalık eğitimleri verilmektedir. Okullardaki öğrencilere, kamu kurumlarındaki personellere ve özel işletmelerde çalışanlara Temel Afet Bilinci Eğitimleri verilmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz, halkımızı depremler ve temel afet bilinci konusunda bilgilendirmektedir. Her yıl düzenli olarak sivil savunma, savaş hasar onarım, 24 saat çalışma planları hazırlanmaktadır. Ayrıca kurumlarla ortaklaşa arama kurtarma ve yangın tatbikatları yapılmaktadır."

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan ve meclis üyeleri katıldı.

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Kırşehir
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