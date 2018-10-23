Kırşehir'de daha kaliteli sağlık hizmeti verilecek

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni hastane ve tamamlayıcı tıp hizmetleriyle Kırşehir’e daha kaliteli sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve fakülte bünyesinde görev yapan öğretim görevlileri, Rektör Karakaya'yı ziyaret etti.

Göreve yeni başlayan öğretim üyelerine başarı dileyen Rektör Karakaya, ziyarette yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesi için gerekli altyapıyı hazırlayarak fakülteyi öğrenci alımına uygun duruma getirdiklerini anlattı.

Fakültede 11'i profesör ve 9'u doçent olmak üzere toplamda 88 öğretim üyesi olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Kırşehir, kaliteli sağlık hizmeti veren, sağlık alanında ilklerin yaşanacağı kent olacaktır. Bunu yaparken de kaliteli eğitimden ödün vermeyen bir Tıp Fakültesi oluşturuyoruz. Yeni açılacak 130 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve Sporcu Sağlığı Merkezi ile sağlık hizmeti çeşitliliğini artırarak çok daha kaliteli sağlık hizmetini Kırşehir’e sunacağız. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri binası da önümüzdeki yıl tamamlanacak. Bu sayede mekan problemimizi tamamen çözeceğiz. Yoğun Bakım ve Spor Hekimliği alanlarında yapılan atamalar ile kadromuz gelişmektedir."