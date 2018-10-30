Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlığın Geliştirilmesi Birimi koordinesinde "sağlıklı yaşam için hep birlikte yürüyelim" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, Kırşehir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, başkan yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Müdürlük binasından başlayan ve Ankara-Kayseri karayolu güzergahında devam eden yürüyüş kapsamında fiziksel aktivite düzeyinin artırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesi konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.