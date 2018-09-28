Kırşehir'de çocukların korunmasına yönelik uygulama

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gerçekleştirilen çocukların korunmasına yönelik uygulama kapsamında, kent merkezi ve 6 ilçede polis ekiplerince denetimler yapıldı.

Denetlemeye, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve güvenlik şubeyle ilçe emniyet müdürlüklerinin ekipleri katıldı.

Uygulama çerçevesinde kent merkezinde vatandaşların yoğunluk gösterdiği bölgeler ve umuma açık alanlarda şüpheli kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ve araç denetimleri yapıldı.

Eş zamanlı denetimlerde Kırşehir il merkezi, Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe, Akçakent ilçelerinde 27 ekip ve 165 personel görev yaptı.

Kontroller kapsamında, bin 210 şahsın GBT'sine bakılırken, trafik ekipleri 84 okul servisini denetledi.

105 umuma açık iş yeri, 82 okul ve çevresi ile 47 park ve bahçede uygulama yapılırken, 2 araç sürücüsüne ve 1 iş yerine idari işlem yapıldı.

Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 kişiyse gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.