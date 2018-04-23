Kırşehir'de çocuklar şenlikte buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 4. Çocuk Şenliği düzenledi.

Kırşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği, Aşıkpaşa Masal Park'ta yapıldı.

Şenlikte, çeşitli yarışmalar, animasyon gösterileri, müzik ve eğlence programları düzenlendi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şenlikte yaptığı konuşmada, Çocuk Şenliği'ni, kentteki 23 Nisan kutlamalarının geleneksel bir parçası haline getirdiklerini ifade etti.

TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü bayram olarak çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle ve dua ile andıklarını dile getiren Bahçeci, şunları söyledi:

"Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 98 yıl önce bugün milli irademizin tecellisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Bugünün çocuklara armağan edilmesi son derece anlamlı. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak çocuklar için yaptığımız bu masal parkında, çocuklarımıza güzel bir gün geçirmek için bu organizasyonu hazırladık, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Masal Parkı'nı çocuklar için yaptık. Çocuk Şenliği de geleneksel hale geldi. Burada çok farklı etkinlikler, konserler, yüz boyamalar, hediyeler ve çocuklara ayrılmış güzel bir gün oldu. Belediye tarafından yapılan organize çocuklara bütün aktiviteler ücretsiz şekilde sunuldu. Çocuklar ise parkta gönüllerince eğlendi. Şenlikte, minikler bütün gün çocuk olmanın tadını çıkardı."