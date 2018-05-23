Kırşehir'de çocuk ver gençlerin korunmasına yönelik uygulama

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 155 polisin katıldığı denetim ve kontrol uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması'na 35 ekip, 155 polis memuru katıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Denetim ve kontrol uygulamasında bin 400 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 94 okul ve çevresi, 170 umuma açık iş yeri denetlendi. Ekipler, 145 okul servisi ile 212 otomobili denetledi.

Yapılan kontrol ve denetimler esnasında 3 iş yeri, 5 otomobil, 6 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.