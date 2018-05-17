Kırşehir'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir otomobilde, cıva olduğu tahmin edilen madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy kavşağındaki yol uygulamasında Van'dan...