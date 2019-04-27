Kırşehir'de cinsel istismar protestosu

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, cinsel istismar olaylarını protesto etti.

CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nda ortak bildiriyi okuyan CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, son yıllarda kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarında ciddi artış görüldüğünü anımsattı.

Türkiye'de 27 ilde 30 çocuk izleme merkezinin bulunduğunu ancak geriye kalan 54 ilde olmadığını dile getiren Genç, "TÜİK verilerine göre 2011 yılının ocak ayından 2016 yılının mayıs ayına kadar Türkiye genelinde 21 bin 68 başvuru olmuş. Çocuk istismarı ile ilgili dava sayısı ise son 10 yılda 3 kat artmış vaziyettedir. Yaşanan son olaylar ile bundan sonra daha hassas davranılması gerektiğini, çocukların ihmal ve istismardan korumak üzerine eğitimlerin çocuklara, öğretmenlere, ebeveynlere verilmesini özellikle talep ediyoruz." dedi.

Baran, kentte yetkili kurumlardan bu konuda birim oluşturulmasını rica ederek, her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Açıklamaya, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, CHP kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı.