Kırşehir'de CHP'den AK Parti'ye ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu ve milletvekili adayları, AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP İl Başkanı Tanrıbuyurdu, milletvekili adayları Metin İlhan ve Çağdaş Gökalp, Cacabey Meydanı'ndaki AK Parti seçim bürosuna ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, ziyarette yaptığı konuşmada, demokrasinin güzelliklerinden bir tanesinin bu tür ziyaretler olduğunu aktararak, programları farklı iki partinin temsilcileri olmalarına rağmen bir araya gelip istişare yapabildiklerini ifade etti.

Kırşehir'de siyasetçilerin birbirlerini ziyaret edebildiklerine işaret eden Aslan, şöyle devam etti:

"Bu da bizi çok mutlu ediyor. Her ne olursa olsun bütün partilerin ortak hedefi Türkiye’ye hizmet etmek. Ramazan atmosferinin içinde seçim atmosferini de yaşıyoruz. En büyük güzelliklerinin olduğu, şükürler olsun Kırşehir’de olduğu gibi Türkiye’de de huzuru ve kardeşlik içerisinde bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Biz AK Parti olarak 24 Haziran’a kadar kardeşliğimizi kaybetmeyeceğiz. Kırşehir evlatlarına yakışan bir şekilde tatlı bir rekabetimizi sürdüreceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı Yılmaz Zengin ise, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, 24 Haziran seçimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir demokrasi atmosferi oluşturacaklarını vurguladı.

Yılmaz, "Kırşehirliler olarak ayrımız gayrımız olmamıştır. Dünya görüşlerimiz farklı olmuştur. Bizim için önemli olan kardeşlik hukukumuzu korumaktır. İyi ve kötü günde de beraberiz. Siyasetçilerin kapıları kapanmamalıdır, mümkün olduğunca açık kalmalıdır. Seçimler gelip geçicidir. Kalıcı olan kardeşliktir. Bizim için mesele Kırşehir olduğu zaman dünya görüşümüzü bir kenara bırakırız, Kırşehir’in geleceğine hep beraber sahip çıkarız." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili adayları İlhan ve Gökalp de, seçimlerin huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.



