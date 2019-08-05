Kırşehir'de canlı hayvan pazarında önlem alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz, canlı hayvan pazarında vatandaşların ve hayvan üreticilerinin mağdur olmamaları için önlem alındığını bildirdi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuz, hayvan pazarının rutin yoğunluğunun haricinde bayrama 2-3 gün kala satışların artacağını, yoğunluk yaşanacağını anımsattı.

Canlı hayvan pazar yerinde vatandaşların mağdur edilmemesi için bayramın ikinci gününe kadar pazar yerinin açık tutulacağını, bu sürede borsada çalışan memurların tamamı ile veteriner hekimin görevli olacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Halkımızın kurbanlık hayvanlarını sağlıklı bir şekilde temin etmeleri için borsamız veteriner hekimlerin kontrolünde kurban almalarını öneriyoruz. Pazarın birçok noktasına güvenlik kameraları ilave ederek, giriş çıkışları da kontrol altında tutuyoruz. Yine giriş kapısında veteriner hekimimiz kulak küpesiz kurbanları tespit ederek müdahale ediyor ve bu hayvanların pazara girişi engelleniyor. Satış sırasında şüpheli bir durum olması halinde idari binamızda para kontrol ve sayma makinelerimiz sahte parayı tespit etmektedir. Hem hırsızlık hem de dolandırıcılık olaylarına karşı önlem almış olacağız. Yine hastalıklı hayvanların pazara girmesini önlemek için giriş ve çıkışlara modern bir dezenfektan tüneli koyduk. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da pazar yerimizde bulunan dijital kantarımız ücretsiz hizmet verecek. Bu vesile ile alıcı da satıcı da malın gerçek değerini bilmiş olacak."