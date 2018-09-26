Kırşehir'de buzdolabında uyuşturucu ele geçirilmesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kiraladığı evindeki buzdolabında uyuşturucu madde sakladığı iddiasıyla yakalanan Afganistan uyruklu kişi tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki bir eve yaptığı operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu F.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçlarından adliyeye sevk edilen F.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent merkezindeki Medrese Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, çalışmadığı halde kullanılıyor süsü verilen dolabın motor soğutma bölümünde paketler halinde gizlenmiş, 12 gram eroin maddesinden elde edilen ve "afyon sakızı" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirmişti.

Evde detaylı yapılan aramada ise, mutfakta bulunan ahşap dolapların arasında ve çekmecelerin arkasında ise satışa hazırlanmış 17 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu madde ve 5 fişek esrar bulunmuştu.







