Kırşehir'de boğulma olaylarına karşı uyarı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, baraj, göller ve dere yataklarına serinlemek amacıyla girecek olan vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı.

Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınması, aynı zamanda okulların da tatile girmesi nedeniyle, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların boğulmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kırşehir'de bulunan baraj, ırmak, göl ve göletlerin vatandaşların serinlemesi için uygun yerler olmadığını vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Boğulmalar yaz aylarında karşılaştığımız acil olayların başında gelmektedir. Yaz aylarında serinlemek için göl, gölet, baraj ve ırmaklara öğrenci ve vatandaşlar girmemelidir. Kırşehir'de bu tip yerlerde suya girmek çok tehlikeli olduğu gibi, en ufak bir hatada insanlar boğulmak suretiyle bunu canları ile ödemektedir. Boğulmalar tatlı sularda kısa süre içinde gerçekleşmekte ve insanlarımız ölmektedir. İnsanlarımızın ölmemesi için göl, gölet, ırmak ve barajlara girmemeli, serinlemek için vatandaşlarımızın kentte mevcut bulunan ve kontrolleri yapılan güvenli havuzları tercih etmeleri gereklidir. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini, özellikle çocuklarımızın bu konuda uyarılmaları büyük önem arz etmektedir."