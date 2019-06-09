Kırşehir'de bireysel sulama desteklemesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, bireysel sulama sistemlerinde kentte 23 hibe başvurusu yapıldığını bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, tarla içi damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması, sulama makinesi alınması ve güneş enerjili sulama sistemleri konularında çiftçilere bireysel sulama desteği verildiğini anımsattı.

Hibe başvurularıyla üreticilerin desteklenmesinin amaçlandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüze 23 hibe başvurusu yapıldı. 2019 yılında ilimize ayrılan destek miktarı 1224 dekarlık alanda 442 milyon 160 bin liradır. Çiftçilerimizle hibe sözleşmelerini imzaladık. Sulama desteklemeleri üreticilerimiz için çok önemlidir. Sulamanın ve sulama yöntemlerini biz de önemsiyoruz. Tarımsal sulamalarda su, toprağa değişik yöntem ve sistemlerle verilebilmektedir. Günümüzde sulama işlemi, daha az sulama suyu ve daha az işçilik ile drenaj ve tuzluluk sorunu oluşturmayacak, verim ve kaliteyi arttıracak şekilde yapılmaktadır. Su kaynaklarının öneminin artması, sulama sistemlerinin kullanımının önemi de her geçen gün artırmaktadır."