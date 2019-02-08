Kırşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi A.P. (17), dün kız kardeşine mesaj attığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile...