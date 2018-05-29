Kırşehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.Ankara Caddesi'nde S.Ş ile S.T arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada...