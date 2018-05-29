Kırşehir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Ankara Caddesi'nde S.Ş ile S.T arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan S.Ş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Suç aleti ile olay yerinden kaçan S.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince görgü tanıkları ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları izlenerek yakalandı.
S.T'nin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.