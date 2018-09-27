Kırşehir'de belediyeden bisiklet turu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla "Kırşehir'i seviyorum, bisiklete biniyorum" sloganıyla bisiklet turu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Eylül Cumartesi saat 11.30’da başlayacak bisiklet turunda Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de katılımıyla vatandaşlar kentin işlek caddelerinde gezinti yapacak. Askerlik Şubesi kavşağından başlayacak bisiklet turu, Ankara ve Terme Caddesi'nde devam ederek, Cacabey Meydanı'nda son bulacak.

Yaklaşık 3,5 kilometre sürmesi planlanan bisiklet turunun kente önemli bir bilinçlenme ve özendirme sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, trafik, çevre ve sağlık için bisikletli yaşam hareketinin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Belediye personeli ve vatandaşların yüzlerce bisikletle trafiğe çıkacağını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Gönüllü vatandaşların da destek vereceği etkinlikte bisiklet kullanımını özendirmeyi ve bilinçlenmeyi amaçlıyoruz. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını uygulamayla gösterdik. Artık mümkün olduğunca makam aracı yerine Kırşehir içinde bisikletle seyahat ediyoruz. Kırşehir'in bisiklet kullanımında Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline geleceğini inanıyorum. Kırşehir'in altyapısını, şehir merkezimizi ve uluslararası bisiklet yollarına göre tamamladık. Şehir merkezine 4,5 kilometre bisiklet yolu yaptık. Çevresindeki bisiklet yoluyla birlikte toplamda 15 kilometre bisiklet yolu yaptık. Cumartesi günü Kırşehir'de bir ilki gerçekleştirerek 'Kırşehir'i seviyorum, bisiklete biniyorum' bisiklet turu düzenleyeceğiz. Bu turun sonunda katılımcılara sürpriz hediyelerimiz olacak. Hemşehrilerimizin bisikletlerini alarak bu tura katılımlarını bekliyorum."