Kırşehir'de bayram tedbirleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde asayiş ve trafik tedbirleri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla halkın kalabalık olarak bulunacağı cadde ve kavşaklar ile alışverişin yoğun yapıldığı sokaklarda sabit ve yaya devriye ekipleri görevlendirildi.

Kentte vatandaşların sıklıkla kullandığı Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde 22, meydanlar ve meydanlar ile bağlantılı yollarda 36 yaya devriye personel görev yapacak.

Daha önce belirlenen 7 noktada 18 ekip 60 personelin katılımı ile uygulamalar yapılacak. Kent merkezindeki mezarlıklar ve çevrelerinde 12 ekip, 30 personel hizmet verecek.

Bayram namazında 10 ekip ve 25 personel görev yaparken, asayiş ekipleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini rutin şekilde kontrol edecek.

Trafik önlemleri için kentin ana arterleri ile Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir il sınırları içerisindeki kavşaklarında sabit ve devriye 16 ekip ve 90 personel kontrolleri sürdürecek. Polis ekipleri, kavşak ve trafik ışıklarında vatandaşlara emniyet kemeri, hız, direksiyon hakimiyeti, hatalı sollama, yakın takip ve sık sık dinlenmeleri konularında uyarılar da bulunacak.

Trafik ekipleri, aşırı hızlı sürücülerin kendi ve çevresindekilerinin hayatlarını tehlikeye atmamaları için radar kontrolleri de yapacak.