Kırşehir'de bayram tedbirleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde asayiş ve trafik tedbiri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla caddelerde, alışverişin yoğun yapıldığı sokaklarda sabit ve yaya devriye ekipleri görevlendirildi.

Bayram süresince, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere 8 noktada 18 ekip, 80 personelin katılımı ile uygulama yapılacak. Kent merkezindeki mezarlıklar ve çevrelerinde 8 ekip, 24 personel hizmet verecek.

Vatandaşın yoğun kullandığı Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde 24, meydanlar ve bağlantılı yollarda 22 yaya devriye görevlendirildi. Bayram namazı süresince camilerde 16 ekip ve 42 personel görev yapacak. Asayiş ekipleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini rutin kontrol ederken, 12 motorize ekip ise devriyelerini devam ettirecek.

Kent genelinde trafik önlemleri için ise ana arterler ile Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir il sınırları içerisindeki kavşaklarında sabit ve devriye olmak üzere 25 ekip ve 90 personel kontrollerini sürdürecek. Trafik ekipleri, aşırı hızlı sürücülere karşı radar kontrolleri de yapacak.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 290 emniyet personeli görev yapacak.