Kırşehir'de bayram tedbirleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde asayiş ve trafik tedbirleri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla halkın kalabalık olarak bulunacağı cadde ve kavşaklar ile alışverişin yoğun yapıldığı sokaklarda sabit ve yaya devriye ekipleri görevlendirildi.

Bayram süresince, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere 7 noktada 16 ekip, 72 personelin katılımı ile uygulamalara devam edilecek. Kent merkezindeki mezarlıklar ve çevrelerinde ise 10 ekip, 30 personel hizmet verecek.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde 25, meydanlar ve bağlantılı yollarda 35 yaya devriye personel görevlendirildi. Bayram namazı süresince camilerde 11 ekip ve 32 personel görev yapacak, asayiş ekipleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini rutin şekilde kontrol edecek. 12 motorize ekip ise rutin asayiş devriyesini sağlayacak.

Kent genelinde trafik önlemleri için ise kentin ana arterleri ile Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir il sınırları içerisindeki kavşaklarında sabit ve devriye 21 ekip ve 90 personel kontrollerini sürdürecek. Polis ekipleri, kavşak ve trafik ışıklarında vatandaşlara emniyet kemeri, hız, direksiyon hakimiyeti, hatalı sollama, yakın takip ve sık sık dinlenmeleri konularında uyarılar da bulunacak.

Trafik ekipleri, aşırı hızlı sürücülerin kendi ve çevresindekilerinin hayatlarını tehlikeye atmamaları için radar kontrolleri de yapacak.

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 260 emniyet personeli görev yapacak.