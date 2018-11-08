Kırşehir'de bağımlılıkla mücadale ele alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bağımlılık yapıcı maddelerle mücadeledeki kararlılığın artarak devam edeceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Kırşehir Valisi Akın başkanlığında toplandı.

Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılık yapan maddelerin, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik önemli bir tehdit haline geldiğini belirtti.

Refah seviyesi daha da yüksek bir toplum oluşturabilmek için uyuşturucu başta olmak üzere bütün bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede kararlı olduklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir son bir yıl içerisinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemleri değerlendirerek, yapılacak çalışmalar için eylem planları oluşturduk. Devletimiz, gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu ile mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadeledeki kararlılık artarak devam edecektir. Bizler de bağımlılıkla mücadelede üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yaparak, ilimizde uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizi zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleye aralıksız devam edeceğiz."

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.