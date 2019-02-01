Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği tarafından "Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Bacıyan-ı Rum Atölyeleri Projesi" başlatıldığı bildirildi.

KADEM Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Belediyesi ile imzaladıkları protokol kapsamında projeyi başlatarak kadınlara yönelik kursların verileceği belirtildi.

Kadının güçlendirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta aktif birey olmalarının yanı sıra üretim yapmaları amacıyla projenin hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KADEM, Kırşehirli kadınlarının ülkemizin geleceğinin inşasında aktif rol almasını hedeflemektedir. Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik düzenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadınlarımızın birikimlerini verimli olarak kullanabilmelerine uygun zemini sağlarken, kadınların etkin rol almalarını istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin şehrimizde canlandırılmasını, Ahilik kültürünün ve 'Bacıyan-ı Rum' teşkilatının bu proje ile yeniden hayat bulmasını amaçlıyoruz. 'Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Bacıyan-ı Rum Atölyeleri' projesi ile deri işlemeciliği kursuna kayıtlarımız başladı. Kadınlarımız, 10 Şubat'a kadar KADEM Kırşehir Temsilciliğine kayıt yaptırabilecek."