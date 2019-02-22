Kırşehir'de atıcılık il birinciliği müsabakaları

KIRŞEHİR (AA) - Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler havalı tabanca atıcılık il birinciliği müsabakalarının tamamlandığı bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Spor Salonunda düzenlenen atıcılık müsabakaları zorlu mücadelelere sahne oldu.

Müsabakalarda Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Abdulkadir Özcan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri verdi. Gençler havalı tabanca il birinciliği müsabakalarında dereceye giren okulların, Kırşehir'i grup karşılaşmalarında temsil edeceği aktarıldı.