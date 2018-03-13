Kırşehir'de asayiş uygulamaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekipleri, madde bağımlılığı ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 9 ekip, kent merkezindeki okul çevrelerinde bulunan şüpheli şahısları kontrol etti.

Resmi ve motorize ekipler metruk binalar ve inşaatlarda uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kullanımına karşı tedbirler alarak, denetim yaptı. Yapılan uygulama kapsamında şüpheli şahıslar Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçildi. Aranan ve yakalama kararı bulunan şahısların tespiti için de denetimler yapıldı.

Alkol kullanan, izinsiz kesici ve delici alet bulunduranlara cezai işlem uygulandı.

Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddelerinde polis ekipleri geniş çaplı uygulamalarını sürdürdü.



