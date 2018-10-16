Kırşehir'de aranan şahıslar operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalandı.

Kent merkezinde, 13 ekip ve 32 polisin katılımıyla yapılan aramalarda, Kırşehir'deki mahkemelerden "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası alan D.A, "Muhafaza altına alınmış eşyalardan hırsızlık" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan F.K,, "Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası alan A.C, "Kasten yaralama" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası alan Y.K, "Yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası alan ve ödemeyen D.S yakalandı.

Kırşehir Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından haklarında verilen cezaların ardından yakalanan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.