Kırşehir'de aranan kişi yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "silahla tehdit" suçundan 2017 yılında mahkemece hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası verilen...
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.