Kırşehir'de aranan kişi yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "silahla tehdit" suçundan 2017 yılında mahkemece hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası verilen...

Kırşehir'de aranan kişi yakalandı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "silahla tehdit" suçundan 2017 yılında mahkemece hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası verilen N.Y'yi kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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