Kırşehir'de aranan hükümlüler yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, aldıkları hapis cezaları nedeniyle aranan 3 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.E, "hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından 4 yıl 2 ay cezası bulunan Y.A ve "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Ç kentin farklı mahallelerinde yakalandı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Adliyesi'ne gönderildi.

S.E, Y.A ve A.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.