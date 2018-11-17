Kırşehir'de aranan 5 şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezi ve 6 ilçede 110 personelin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada, bin 13 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, ayrıca 456 sürücü ve araç kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı, 10 sürücü hakkında idari para cezası kesildi, 9 araç da trafikten men edildi.