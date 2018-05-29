Kırşehir'de aranan 3 zanlı yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çeşitli suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan şahısların yakalanması için farklı noktalarda çalışma yaptı.

Aksaray''da 2014 yılında bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı ileri sürülen ve Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince "kasten adam öldürme" suçundan 13 yıl, 3 ay hapis cezası verilen Ş.Y, Kırşehir'de yakalandı.

Ankara'da 2015 yılında Kırşehir'e uyuşturucu getirerek satmaya çalışırken yakalanan ve tutuksuz yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesince "uyuşturucu ticareti ve aracılık" suçlarından 10 yıl, 5 ay hapis cezası alan T.P. de kent merkezinde gözaltına alındı.

Kırşehir kent merkezinde 2015 yılında karıştığı kavgada bir kişiyi yaraladıktan sonra kaçan S.E. için Asliye Ceza Mahkemesince "kasten adam yaralama" suçundan 4 yıl, 2 ay hapis cezası verildi. Şahısın yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, S.E'yi de kent merkezinde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.