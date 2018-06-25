Kırşehir'de aranan 16 zanlı yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çeşitli suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

İkametten ve evden hırsızlık, yağma, gasp, kasten adam yaralama, suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi, kent merkezinde ve şehrin giriş noktalarında yapılan operasyonlarda yakalandı.

Polis ekipleri, haklarında 6 yıl 4 ay ile 3 yıl 2 ay arasında hapis cezası bulunan E.D, C.L, S.E, H.K, B.D, T.G, B.S, S.T, Y.H, N.T, G.K, F.C, İ.G, A.H, L.G ve Ö.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan 2018 yılının ilk 6 ayında haklarında yakalama karar bulunan 158 şüphelinin yakalandığı, bunların 77'sinin açık ve kapalı cezaevlerine gönderildiği, 81'inin ise adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.