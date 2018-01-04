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Kırşehir'de aranan 15 kişi yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı...

04 Ocak 2018 Perşembe 13:42
Kırşehir'de aranan 15 kişi yakalandı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında 2 yıl ile 13 yıl arasında değişen, "Hırsızlık, basit yaralama, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, belgede sahtecilik, hakaret, alkollü araç kullanma ve tehdit" suçlarından 15 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T, S.Ç, H.A, M.B, A.Ç, R.C, N.T, İ.A, M.Ç, F.G, E.A, M.G, U.Ç, Ş.Ş ve S.N.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.


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