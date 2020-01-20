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Kırşehir'de apartmandaki yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı
Genel 20.01.2020, 00:59
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Medrese Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki daireden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.
Bazı apartman sakinleri, itfaiyenin yangın merdiveniyle tahliye edildi.
Üst katlarda oturan ve yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın sırasında giriş kattaki dairede kimsenin olmadığı, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.