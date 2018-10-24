Kırşehir'de anneyle kızına köpeğin saldırması

KIRIKKALE (AA) - Kırşehir'de, köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki kız çocuğuna doku nakli yapıldı.

Köpeğin saldırısına uğrayan anne ve kızının Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Saldırı sırasında başından yaralanan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice A'ya başarılı bir operasyonla doku nakli gerçekleştirildi.

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Elif Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın Kırşehir'deki ilk muayenesinin ardından 112 vasıtasıyla hastaneye geldiğini söyledi.

- "Yarın taburcu olmasını planlıyoruz"

Hastanın hem saçlı derisinde hem de alnında çok büyük boyutlarda, kemiğin de açıkta olduğu yara bulunduğunu anlatan Şanlı, şöyle konuştu:

"İlk muayenesini yaptık ve gerekli bölümlere danıştık. Onayları aldıktan sonra hastayı bugün ameliyata aldık. Şu anda serviste yatıyor ve genel durumu iyi. Bir aksilik olmazsa yarın taburcu olmasını planlıyoruz. Çocuğun saçı tekrar çıkacak. Deri naklini ona göre yaptık. Kız çocuğunun hem saçının çıkması hem de bacağında iz kalmaması için benzer dokuyla yarayı onardık. Dolayısıyla saçı çıkacak. Çocuğu kurtarmaya çalışırken annenin de eli yaralanmış. Elinde bazı şüpheli bulguları var, bir parmağında his kaybı gibi. Bunu takip ediyoruz çünkü bu his kayıplarının bazıları geçici olabiliyor. Çok da noktasal bir alanda olduğu için takibi uygun gördük. Eğer devam ederse onu da açık mikro cerrahiyle onaracağız."

Kırşehir'de, önceki gün Kervansaray Mahallesi'nde köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice A. ve anne Sinem A. yaralanmış, ilk tedavilerinin ardından KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişlerdi.