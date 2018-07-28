Kırşehir'de anız yangını

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Boztepe ilçesinden kent merkezine giden karayolu kenarındaki bir tarlada, hasat sonrası henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tarlada anızların tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Boztepe Belediyesi ve İl Özel İdaresi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 70 dönümlük tarım arazisinde etkili olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.