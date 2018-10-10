Kırşehir'de amatör sporcular gösteri maçları yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonunda, Amatör Spor Haftası dolayısıyla kentteki sporcular gösteri maçları yaptı.

Tekvando, karate ve güreş branşlarında eğitim gören amatör sporcular, yaptıkları gösteri müsabakalarında becerilerini sergiledi.

Sporcular, kente önemli başarılar kazanacakları temennisinde bulunarak, kendilerine destek olan il yöneticilerine teşekkür etti.

Programa Kırşehir Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emre Aslan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kırşehir Temsilcisi Kazım Kaya, spor kulüp başkanları, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve çok sayıda sporcu katıldı.