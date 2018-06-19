Kırşehir'de amatör spor kulüplerine destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 46 amatör spor kulübüne 198 bin liralık yardım yapıldı.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün gönderdiği 198 bin liralık yardım için Cacabey Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, törene AK Parti Kırşehir milletvekili adayı Mustafa Kendirli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, Kırşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kazım Kaya ile il ve ilçelerde faal olarak faaliyet gösteren 46 amatör spor kulübü yöneticilerinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına, aynı zamanda ulusal ve bölgesel şampiyonalarda ilimizi temsil eden, sporcuların yetişmesi anlamında da çok önemli yere sahip olan Amatör Spor Kulüplerine yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda merkez ve ilçelerde faal olarak faaliyet gösteren toplam 46 amatör spor kulüplerine Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz Cacabey Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen tören ile 198 bin liralık yardım takdim edildi."