Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kavşaklar, duraklar ve parklarda elektronik sisteme geçilmesini hedefleyen "akıllı şehir" çalışmaları kapsamında merkezdeki caddelere fiber optik ağ kablolarının döşenmesine başlandığını bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, akıllı şehir altyapısını oluşturmak için proje başlattıklarını ifade ederek, Terme ve Ankara caddelerine optik ağ kablolarının döşendiğini aktardı.

Ulaşım Master Planının uygulanması ve toplu ulaşımda otobüslerin kullanılmaya başlanmasıyla şehre yeni bir vizyon getirdiklerini vurgulayan Bahçeci, mayıs ayına kadar kablo döşeme işlemlerini tamamlamayı planladıklarını vurguladı.

Bahçeci, akıllı şehir altyapısını oluşturmaya çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akıllı şehirle ilgili neler yapabileceğimiz konusunda 1,5 yıl proje üzerinde çalışma yaptık ve aşama aşama bunları gerçekleştiriyoruz. Otobüslerimiz devreye girdi, sağlıklı bir şekilde sistem oturacak ve uzun yıllar Kırşehir’e çok güzel ve çok ciddi bir hizmet gerçekleştirecek. Son işimiz kaldı o da akıllı şehir uygulaması, onun da ihalesini yaptık. İhaleyi Türk Telekom aldı. Şu an Ankara ve Terme caddelerinde sinyalizasyon, akıllı kavşak, akıllı durak uygulaması ve park sistemleri ile ilgili çalışmalarına başladı. 30 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Mayıs ayına kadar uygulamaya koyacağız. Kırşehirlilere güvenilir, ekonomik, hızlı, konforlu ulaşım sağlamak. Bu işteki ana hedefimiz bu. İki üç ay içerisinde sistem oturacak."