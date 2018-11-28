Kırşehir'de akciğer kanseri farkındalık eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde akciğer kanserine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, akciğer kanseri hakkında hazırlanan video ve kamu spotları yayınlandı.

Dr. Öğretim Üyesi Duygu Zorlu Karayiğit, akciğer kanserinin etkileri, çevresel faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Akciğer kanserinin, kanserli hücrelerinin anormal hale gelmesi ve kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan bir hastalık olduğunu anlatan Karayiğit, bu hücrelerin çevre dokulara ve akciğer dışındaki organlara yayılabildiğini, bu kanserin Türkiye ve dünyada sık görülen kanser türlerinden olduğunu anlattı.

Programa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Figen Tuncay, Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. Selcen Duran, Dr. Aslıhan Kılıç Torun, şube müdürleri, ilgili birim sorumluları ve personeller katıldı.