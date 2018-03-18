KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, AK Parti Siyaset Akademisi programı düzenlendi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

"Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş ve Dr. Mahmut Naci Çuhacı, konferans verdi.

Toplumsal yapı ve aile kurumunun aynı anda bozulmadan devam etmesi gerektiğini anlatan Köktaş, dönem dönem sarsılmalar olmasına karşın Türk toplumun sağlam temellere üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Çuhacı ise siyasi ilişkiler, siyasette temsil ve toplumda siyaset bilgisi konularında sunum yaptı.