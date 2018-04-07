KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "AK Parti Siyaset Akademisi" programı düzenlendi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından organize edilen program, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe" sloganıyla düzenlenen programda, Prof. Dr. Halit Yanıkkaya ve Prof. Dr. Güven Çankaya konferans verdi.
Prof. Dr. Yanıkkaya, Türkiye'deki ve Avrupa'daki ekonomik gelişmeler, ülkeleri etkileyen ekonomik olaylar hakkında bilgi verirken, Prof. Dr. Çankaya ise Türk siyasi hayatı, Türkiye siyasetinde yaşanan olaylar hakkında konuştu.
Konuşmaların ardından Yanıkkaya ve Çankaya, siyaset akademisi katılımcılarının sorularını cevapladı.