Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi yapımı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, etaplar halinde inşaatı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile ahiliğin gelecek nesillere aktarılması için bir tohum ekildiğini belirtti.

31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen toplantıda, gazetecilere açıklamada bulunan Bahçeci, Ahi Evran-ı Veli'nin Türbesi'nin de bulunduğu alanda 2012 yılında Ahi Evran Külliye inşaatına başlandığını ifade etti.

Külliyenin ilk etabının tamamlandığını, ikinci etap çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Bahçeci, zanaatkarlar çarşısı, kütüphane, Ahilik Araştırma Merkezi gibi yerlerin de bu etapta bitirileceğini dile getirdi.

Ahi Evran Külliyesi'nin tamamlanmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet idaresinden büyük destek aldıklarını anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"İnşaatına 2012 yılında başlandı. Ahi Evran Külliyesi ile bir tohum ekildi. İnanıyorum ki sabırla çalışırsak külliye bittiğinde ve Ahilik Kanunu da çıktığında, ahilik Türkiye’mizin en önemli teşkilatlarından biri olarak geçmişte olduğu gibi yine çok önemli bir işlev kazanacaktır. O tohum ekilmesinde büyük emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Kırşehirliler adına teşekkür ediyorum. Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na, TESK Başkanımız Bendevi Palandöken'e, TESKOM Başkanımız Abdulkadir Akgül’e teşekkür ediyorum. Unutmayın ki ektiğiniz o tohum ağaç olacak ve şahlanan büyüyen Türkiye’ye hem iktisadi hem sivil toplum hem de şehircilik alanında çok önemli bir çığır açacak."