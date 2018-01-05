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Kırşehir'de ağaçlandırma çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, geçen yıl okul, ibadethane ve mezarlıklara 3 bin 405 adet fidan dikildi.Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, okul, ibadethane ve mezarlıklarda yürütülen ağaçlandırma...

05 Ocak 2018 Cuma 17:31
Kırşehir'de ağaçlandırma çalışmaları
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, geçen yıl okul, ibadethane ve mezarlıklara 3 bin 405 adet fidan dikildi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, okul, ibadethane ve mezarlıklarda yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, farklı kurumlarla işbirliği yapıldı.

İşbirliği çerçevesinde geçen yıl ekim ayına kadar merkez ve ilçelerde 8 okul, 18 mezarlık ve 3 ibadethanede fidan dikimi için çalışma yapıldı.

Farklı tarihlerdeki çalışmalarda okullara 965, mezarlıklara 2 bin 240, mezarlıklara 20 adet olmak üzere toplam 3 bin 405 adet fidan dikildi.

Karayolları 61. Şube Şefliği ile yapılan işbirliği çerçevesinde de Ankara ve Kayseri istikametindeki karayollarına bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.


Anahtar Kelimeler:
Fidan DikimiKırşehir
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