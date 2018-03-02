KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yürüyüş ve miting düzenlendi.

Kırşehir Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın organizasyonundaki "Kırşehir'den Afrin Kahramanlarına Destek" mitingi için Askerlik Şubesi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında gençler, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Vali Necati Şentürk, mitingde yaptığı konuşmada, Afrin'de devam eden harekatta 8 şehidin bulunduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Afrin'de kahramanlık destanı yazan Mehmetçik için kurban bağışı kampanyası düzenlediklerini aktaran Şentürk, sayının 200'ü geçtiğini vurgulayarak, Zeytin Dalı Harekatı için her türlü desteği sağlamaya gayret ettiklerini bildirdi.

Mehmetçik'in Afrin'de büyük bir yiğitlik örneği sergilediğini belirten Şentürk, şöyle devam etti:

"Bugün tarihlere destanlar üzerine destanlar yazıyoruz. Tarihi yeniden yazıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Candan geçilir, vatandan geçilmez. Türk milleti bir aslan idi. Aslan yatağında yatar idi. Çakallar, kirpiler, köpekler ona yaklaşamaz idi. Ama bizi zorladılar. Çünkü, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiler. Milyonlarca Müslümanı katlettiler orada. Orada ölenler kanımızdan kan, canımızdan can ya da imanımızdan imandır. Onların duaları, ümitleri, son sığınakları Türkiye'dir. Bugün yiğitlik günüdür, vatan için can verme günüdür. Savaşa gidemeyenlere de gidenler için dua etme günüdür."

Belediye Başkan Yaşar Bahçeci de Mehmetçik'e selam ve dua göndermek üzere bir araya geldiklerini vurgulayarak, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyaya örnek olacak bir mücadele verdiğini anlattı.

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kahramanlık marşlarını seslendirdiği mitingde, din görevlisi Rıza Sarıyıldız "Çanakkale Destanı Kasidesi"ni okudu.

Mitinge, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.